湖人球星詹姆斯（LeBron James）的電影副業遭遇挫敗，美國時間27日的第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮前一天，他成為第42屆「金酸莓獎」揶揄的對象。根據金酸莓獎委員評選，詹姆斯的大作《怪物奇兵：全新世代》讓他一舉獲選「最爛男主角」「最爛銀幕搭檔」，同時該片還獲選「最爛續集」。

詹姆斯的最爛搭檔，就是那些跟他同場打球的華納卡通人物。詹姆斯的強力競爭對手是華納兄弟影業的另一個作品《湯姆貓與傑利鼠》，這部也入圍最爛續集、最爛搭檔。「最爛續集」的全名是「最爛前傳、重製、抄襲、續集」的合稱。

《怪物奇兵：全新世代》入圍4項金酸莓獎，其中只有在「年度最爛影片」未能得獎，輸給Netflix 的力作《黛安娜王妃音樂劇》，該片橫掃5個大獎是本屆最多。

1996年初代《怪物奇兵》的主演是麥可喬丹（Michael Jordan），創造2.5億美元票房與大量周邊收入，主題曲「我相信我會飛（I Believe I Can Fly）」更是一炮而紅，整部電影被視為一個「巨型商業廣告」。即使喬丹不太會演戲，也沒被金酸莓獎盯上。續集《怪物奇兵：全新世代》因為找不到合適的主角與劇本，居然拖了將近25年，票房受到疫情影響僅1.62億美元（新台幣46億）。

過去獲頒金酸莓獎的NBA球星還有「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman），他藉著1997年電影《雙重火力》獲頒「最爛新人」「最爛配角」。