湖人2日遭到鵜鶘逆轉擊敗，「小皇帝」詹姆斯最後一擊選擇三分球強行出手，結果投了「大麵包」，沒想到當時確定勝利的鵜鶘前鋒英格拉姆，竟然疑似故意對著詹皇的方向狂喊：「LeBrick(打鐵勒)！」藉以嘲諷詹皇沒有辦法投進追平三分球。

也有部分網友認為，英格拉姆當時喊的應該是：「你們被橫掃了！」藉以嘲笑詹皇與湖人，本季跟鵜鶘交手3次，全都由鵜鶘帶走勝利，不管英格拉姆到底嘴巴喊出什麼，都已清楚表達他對於詹皇與湖人的嚴重不滿情緒，畢竟他也算湖人棄將。

英格拉姆在2016年以選秀榜眼之姿加盟湖人，且穩坐湖人先發小前鋒位置，沒想到2019年7日湖人跟鵜鶘、巫師進行三方交易，順利從鵜鶘挖來「一眉哥」安東尼戴維斯，英格拉姆與朗佐鮑爾、哈特都被送去鵜鶘，也讓英格拉姆相當不滿。

如今可說是風水輪流轉，鵜鶘本季拿下34勝43敗，位居西區第9，反觀湖人只有31勝46敗，排名落到西區第11，想要追趕鵜鶘的機會相當渺茫，就算雙方戰績最後相同，鵜鶘也擁有本季橫掃湖人優勢，也難怪英格拉姆昨天情緒會如此激動了。