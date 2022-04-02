就算「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯兩大湖人球星2日同時宣告傷癒復出，詹皇貢獻全場最高38分，一眉哥也拿23分、12籃板，湖人卻在末節遭到鵜鶘逆襲，最後以111比114吞下5連敗，湖人目前31勝46敗，續排西區第11，落後西區第10馬刺1場勝差。

缺陣18場後復出的安東尼戴維斯，一開賽就投進湖人第1分，不過接下來場上幾乎都看詹姆斯與麥科倫互飆，比賽也形成互有領先僵局，可是鵜鶘靠著麥科倫在上半場結束槍響同時的打板兩分球，打成50比50平手，他半場就摘18分。

來到下半場，詹姆斯不僅奮勇撲救界外球，還被英格拉姆直接防守打臉，頓時激發詹皇旺盛鬥志，打滿第3節獨拿21分，不過鵜鶘仍然緊咬比分不放，可是末節一開打，韋斯布魯克、蒙克接連投進3顆三分球，幫助湖人96比90領先。

不過鵜鶘再次追上，甚至打到最後2分28秒，反以110比108超前，接著瓦蘭丘納斯兩罰俱中擴大領先到4分，幸好布雷德利最後15.8秒投進三分球，湖人追到只差1分，但麥科倫最後9.4秒兩罰俱中，詹姆斯最後三分球不進宣告落敗。

麥科倫幫鵜鶘攻下全隊最高31分，英格拉姆也拿29分、7助攻與7籃板，瓦蘭丘納斯17分、12籃板，赫伯特瓊斯12分；湖人除了詹姆斯與安東尼戴維斯，得分最高的是蒙克的13分，韋斯布魯克12分、5助攻與4籃板，布雷德利10分。