昨天在NBA場上太陽痛宰湖人，除了毀滅對手進入附加賽的希望，自己也拿下隊史最高的63勝，這對於當家控球保羅(Chris Paul)來說相當不可思議，因為他生涯已經帶領4支球隊拿下單季隊史勝場新高，分別是黃蜂(現鵜鶘)、快艇、火箭和現在的太陽，可見他的存在對一支球隊來說有多重要。

It's crazy that four teams - Pelicans, Clippers, Rockets and Suns - had the best regular seasons in franchise history with Chris Paul on the roster 🔥



...and don't forget the Point God is leading the league in assists at 36. Will CP3 finally get that ring this season? 🏆 pic.twitter.com/6PEIFkoBdY — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 6, 2022

保羅去年帶太陽闖進總冠軍賽，可惜不敵公鹿無緣金盃，但本季的他們更加強勢，在西區幾乎沒對手，至今也斬獲隊史最多的63勝。而保羅生涯已經帶過4隊拿下隊史最多勝，2007-08球季率黃蜂(現鵜鶘)打出56勝26敗、2013-14球季幫快艇奪下57勝25敗、2017-18球季為火箭取得65勝17敗，還有本季的太陽。

保羅今年36歲，但在場上的價值還是非常高，本季他出賽64場，平均上陣32.8分鐘，貢獻14.7分4.3籃板10.7助攻1.9抄截，失誤僅2.3次，投籃命中率49.1%、外線31.8%、罰球83.5%，1月7日對快艇、1月29日對灰狼奪下大三元，更有幾場比賽差點拿下雙20，完全是太陽的靈魂。

今年太陽在保羅帶領下更全面，平均得分、助攻皆排聯盟第4，平均失分第8、平均籃板第11，是一支攻守全面的隊伍。當家得分手戴文布克(Devin Booker)在他身邊如魚得水，場均26.7分，命中率有46.5%，艾頓(Deandre Ayton)、布瑞吉斯(Mikal Bridges)也都有著顯著成長，太陽季後賽前景備受看好。