高科技材料設備供應商華立（3010）在「矽盾」及「綠盾」產業皆傳佳音，助攻3月營收達70.41億元，月增35.3％、年增19.06％，創史上次高；累計首季營收也達195.1億元，年成長19.81％，同步改寫歷年單季最佳紀錄。

在5G、AI、高效能運算、電動車等新興科技引領下，華立半導體先進製程的關鍵耗材、IC載板製程用高解析度乾膜、鋰電池上游材料、3C與車用高機能工程塑膠、光電顯示器材料及IC出貨動能強勁，加上公司跨足綠電產業，太陽能電廠建置容量已達54MW，推升業績維持高檔。

俄烏戰事引起油價飆漲，各國為降低對石油及天然氣的依賴，轉而加速再生能源發展，台灣也衝刺2025年太陽能裝置量20GW目標，政府為求達標積極審理案件，協助業者取得融資、饋線，完成併網發電。華立深耕綠電領域多年，2021年底建置的太陽能電廠容量已達負碳排，今年簽約的案場近20MW，開發中的案場約25MW，太陽能電站遍布全台各地。

隨著全球知名品牌廠對供應鏈使用綠電的強力要求，以及歐盟的碳邊境關稅預計2026年起正式施行，跨國企業呼應RE100的承諾下，華立已為太陽能產業建置合作平台，對金融基金公司及跨國集團投資者，提供既有完工的電廠，也能共同建置太陽能電廠與銷售電廠，以及後續的維運機制；對於用電大戶，華立不僅提供綠電及綠電憑證，更滿足從開發案場、設計、建置、供電、維運等全方位的需求，具上下游整合優勢。