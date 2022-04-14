世界衛生組織(WTO)在當地時間12日發佈每周新冠疫情報告時指出，現在許多國家減少了新冠病毒檢測量，但Omicron病毒仍在密集傳播，由於病例人數增加極快，給醫衛系統帶來極大壓力，死亡人數也一如預期地接近或超越前幾波疫情的峰值。雖然最近一周（4月4日~4月10日）已是連續第3周全球病例人數與病死人數呈現下降趨勢，但WTO認為，這可能是各國病毒檢測量減少所造成的。

最新發布的WTO每周流行病學報告指出，雖然Omicron毒株相對毒性較溫和的特性，許多國家已開始改變防疫政策。由於此毒株傳播力極強，已迅速取代了幾乎所有其他流行毒株。雖然毒性較低，但高傳染力導致新冠肺炎確診病例大幅增加，需要住院治療的病例暴增，給醫療衛生系統帶來很大的壓力。而在一些國家，Omicron導致的死亡人數已接近或超越先前各種毒株的峰值。

圖為今年以來Omicron在全球6大區域感染病例與死亡人數，及Omicron全球死亡人數圖表。（圖／WTO）

Omicron的出現很明顯地改變了全球大部份國家應對疫情的方式，它出現於最早接種疫苗人群免疫力開始減弱之際，加強針又尚未推廣，正是免疫能力青黃不接的時候。這時的人們已經歷了2年多的強制防疫措施，戴口罩、停止群聚、關閉公共場所、保持社交距離，公眾對疫情已經厭倦，政府防疫官員也精疲力盡。如果它早點來，大家還會提高警覺，現在緊繃過久的神經已然疲乏了。因此，當大家看到Omicron的報導時，都只注意到「溫和」這個關鍵詞。

人們經歷了2年多的強制防疫措施：戴口罩、停止群聚、關閉公共場所、保持社交距離，公眾對疫情已經厭倦，政府防疫官員也精疲力盡，現在都期望盡快恢復正常生活。（圖／美聯社）

各國放鬆警惕讓Omicron傳播更快，最早改變防疫政策的英國，在4月初的全國感染率已創下新高，大約是7.7%。美國確診病例的上升令人擔憂，目前每日新增病例超過3萬例，比2周前略有增加3%，有些比較嚴重的城市，例如紐約，過去2周的病例增加了近50%。加拿大、義大利等國也發現防疫政策放開後，病例增加速度很快。

部份國家近幾個月顯著減少了新冠病毒檢測量，這可能會影響各國瞭解疫情趨勢並監測病毒變異，WTO建議還是要積極地維持病毒檢測的數量。（圖／美聯社）

許多美國的學者比較擔心的是疫情被低估，美國疾病管制預防中心（CDC）也在淡化病例增加的現象，現在大部份人都依賴在家中使用快速篩檢劑自我檢測，但自行檢測的結果又很少上報給防疫機構。如果沒有進行廣泛的檢測，可能會無法及時發現病例在暗地裡激增，等到發現時可能已經晚了。為此WTO的報告也提到，部份國家近幾個月顯著減少了新冠病毒檢測量，如果不能保留強有力的監測系統，各國可能無法準確瞭解疫情趨勢並監測病毒變異情況，建議還是要積極地維持病毒檢測的數量。

美國加州洛杉磯市政府準備制訂有關強制接種疫苗的法案，遭到不少民眾到市政廳外抗議。 圖為抗議人士設計插滿注射針的頭盔。（圖／美聯社）

歐美國家各種相互矛盾的訊息此起彼落，有些國家Omicron病例人數增加到接近或超越峰值，讓不少學者專家也在考慮是否應該要再次收緊防疫政策。美國公共衛生專家福奇（Anthony Fauci）接受採訪時表示，雖然上升的病例數令人擔憂，但不令人驚訝，不過若確實看到住院或死亡人數的上升趨勢，可能需要重新採取謹慎措施，例如恢復要求在室內佩戴口罩等等。

美國放寬防疫措施後，許多人不載口罩上街，導致Omicron感人數爆增， 公衛專家一度考慮再度恢復防疫規定。（圖／美聯社）

WTO最新的疫情報告似乎給這種擔憂稍為降溫，報告說，從全球範圍來看，2022 年4月4日至10日這一周內，全球新增新冠病例數已連續第3周下降，與前一週相比下降了24%。此外，每周新增死亡人數繼續呈下降趨勢（與前一週相比下降18%）。

最近一周來全球6大區域新冠疫情每10萬人感染人數比較圖。（圖／WTO）

WTO報告指出，在設定的6個區域（歐洲、西太平洋、美洲、東南亞、東地中海、非洲）中，有超過700萬個病例和超過2.2萬例死亡，所有區域每周新增病例數和新增死亡人數均呈現下降趨勢。而截至4月10日為止，全球已報告超過4.96億例確診病例和超過600萬死亡病例。

最近一周全球6大區域新冠疫情每10萬人病死人數比較圖。（圖／WTO）

目前台灣正處於Omicron疫情擴散初階段，中央與各地方政府都努力追縱防控，希望它在我們的醫療與防疫體系的承受範圍內不要擴散得太快，爭取充分的時間來減輕衝擊，與等待相關治療藥物備妥。因此，除非疫情爆發速度過快，否則未來的防疫措施仍將盡量維持現狀。如果全球的疫情大方向逐步趨緩，台灣防疫措 施得宜與民眾配合，或許能免除Omicron死亡人數超越前波疫情的磨咒。