台灣本土確診數屢創新高，單日染疫人數即將突破千人大關，讓不少家長非常擔憂，因為12歲以下的孩童完全沒打疫苗，但根據教育部統計，過去一年國小以下孩童染疫的人數已達737人。兒科急診醫師吳昌騰表示，兒童染疫數字會繼續上升，並分享未成年孩童感染Omicron後常出現的8大症狀，提醒家長們注意。

吳昌騰昨在臉書發文說，本土確診屢創新高，13日增744例本土，沒意外的話，相信還會出現更高的數字，因為OmicronBA.2就是這樣。根據教育部統計，從2021年4月20日到2022年4月13日，全國染疫學生人數已達2254人。今天又比昨天多68人，其中大專院校有1026人、高中290人、國中201人、國小540人與幼兒園197人。

吳昌騰指出，在社區感染下，他相信兒童染疫的數字會繼續增加，家長該怎麼警覺呢？兒童感染以後可能是無症狀也可能是有症狀，但因為Omicron病毒複製快，且病毒量主要集中在上呼吸道，如果出現症狀也都會是上呼吸道的症狀。

吳昌騰分享，未成年孩童感染Omicron的常見症狀有8個，分別是發燒、鼻塞、流鼻水、乾咳、喉嚨痛癢、頭痛，哮吼（急性咽喉氣管炎）與熱性痙攣。

吳昌騰轉述香港一則研究說，香港大學和瑪嘉烈醫院的研究人員回顧了COVID-19大流行不同階段的兒童住院情況，結果疫情大流行爆發時，繼續席捲該市的Omicron疫情中，病例要嚴重得多。2022年2月5日至28日，香港共有1147名11歲以下歲兒童因新冠肺炎住院，其中80%的患者為0至5歲；另有21名兒童（1.83%）入住PICU（小兒集中治療室），其中有4名兒童死亡。

吳昌騰透露，2022年3月發表在《兒科學》雜誌上的一項研究發現，在Omicron浪潮期間，在嬰幼兒的感染病例可見哮吼的發生。另外《Lancet》在2022年3月21日的預印本論文中說明，Omicron會導致在未接種疫苗的兒童族群中，痙攣發作病例增加，Omicron比以前的變種病毒和流感病毒更針對上呼吸道。