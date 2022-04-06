暴龍6日以118-108戰勝老膺，確定與公牛一起擠進前6名安全名單晉級季後賽！暴龍暫居東區第5，領先第6的公牛1場勝差。除了龍頭熱火，第2名至第4名的塞爾提克、公鹿、七六人3隊戰績相同，必須等到例行賽打完才能確定種子順序。同日騎士打敗仗暫居第7，籃網獲勝排名第8（與老鷹戰績相同），黃蜂位居第10。

這是暴龍在2019年摘冠以來，首度於季後賽重返自家多倫多的豐業銀行體育館。2020年由於疫情影響，NBA在美國佛州的迪士尼進行季後賽，接著2021年暴龍未晉級季後賽。公牛則是暌違5年晉級，前一次是在2017年首輪出局。

美媒NBC報導，加拿大至今禁止未接種疫苗的球員入境，因此在暴龍的主場比賽，像是籃網厄文（Kyrie Irving）就無法入境。暴龍在東區可能碰上的對手之中，公鹿與熱火確定全員都打過疫苗，不過塞爾提克、七六人的疫苗情況未明，如果有人因此被擋在加拿大境外，將會成為暴龍另一個主場優勢。

此戰暴龍前鋒席亞卡（Pascal Siakam）勇奪31分13籃板，巴恩斯（Scottie Barnes）19分14籃板，展現出強大的前場戰力，即使全隊外線35僅中9，仍然有辦法壓制對手。老鷹崔楊（Trae Young）攻下26分，近8戰有7場是全隊最高分，但還是遭到暴龍斬斷5連勝。