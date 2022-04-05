台中市5日再增5例COVID-19本土確診病例，分別是台中婚宴、花蓮醫療機構傳播鏈相關接觸者，其中4人為居隔或自主健康管出現症狀再次採檢為陰轉陽；另一案為僑泰中學18歲高中男，他4月2日到台北酒吧返台中後出現症狀採檢為陽性確診，他曾打過2劑BNT疫苗，經疫情指揮官研判對校園威脅性不大，只居隔家人，學校暫不停課。

其中3例為花蓮醫療機構傳播鏈，分別為39歲梧棲女(案號23768的1歲小孩（案24793）及其家中幫傭（案24794)；而同傳播鏈案已確診的40歲男姓（案23765）其職場同事居住西屯30多歲女性（案24870），原4月1日起居家辦公，4月2日出現喉嚨癢，4月4日居家快篩陽性，經就醫PCR陽性確診，醫院隔離治療中。

目前共匡列家人3人居家隔離並採檢，公司同事共93人全數改列居家隔離。經疫調，其足跡包括人嶼人札等早午餐、全家便利商店朝富店、蝦皮店到店青海店、新惠生醫院等，已通知業者清消。

另，台中婚宴參與賓客一名豐原46多歲男性案24923，也在居隔期間陰轉陽，他3月26日曾參加VVG喜宴，已接種2劑COVID-19疫苗，3月31日採檢為陰性後於彰化父母家中居隔，4月4日出現發燒、流鼻水，由縣市衛生局安排採檢呈陽性，目前已於外縣市住院隔離治療中，因早已匡列居家隔離，無新增足跡及接觸者。

另僑泰中學一名18歲男學生，4月2日搭乘高鐵前往北部旅遊，曾與北部確診個案在酒吧內足跡重疊，4月3日返回台中，4月3日返回台中，4月4日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，居家快篩陽性，經醫院採檢陽性確診，目前於醫院隔離中，同住家人3人及友人5人均已匡列居家隔離並安排採檢；4月1至4月4日台中市足跡有底里修斯義式廚房、高鐵北上822班次、高鐵南下857班次、竣仁生鮮超市。

因該案經中部管制中心指揮官、中市衛生局等討論後，因可確認個案感染途徑是連假期間到北部遊玩，學校和班級較無風險，沒有停班停課的需要。

台中市政府公布新增確診者足跡，以及外縣市確診者台中足跡。（台中市衛生局提供）

台中市政府公布新增確診者足跡，以及外縣市確診者台中足跡。（台中市衛生局提供）

台中市政府公布新增確診者足跡，以及外縣市確診者台中足跡。（台中市衛生局提供）