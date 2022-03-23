中央氣象局表示，明天(24日)仍受華南雲雨區東移影響，水氣偏多，各地感受濕涼，整個西半部地區降雨機率仍高，周五、周六為短暫空檔，天氣較為穩定，但下周日(27日)又有鋒面通過，且東北季風增強，北部及東北部再轉濕涼，溫度大幅驟降，北台灣最低溫可能掉到16度。

明天(24日) 西半部地區有短暫降雨的機會，不過降雨的空檔增加，雨勢也比較緩和，不過地震過後土質較鬆軟，配合持續性的降雨，山區可能有坍方、落石及土石流的機會，前往山區請特別注意。

溫度方面，清晨各地天氣仍較涼，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，不過因為降雨減緩，且東北季風減弱，白天高溫稍回升一些，全台大約22、23度左右，感受較舒適，高雄、屏東則可以來到25、26度。

23至24日定量降水預報。(圖/氣象局)

周五(25日)風向轉為偏南風，氣溫回升，各地回到溫暖舒適的天氣型態；北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨，中南部平地為多雲到晴。

周六(26日)鋒面接近，上半天各地大多為多雲到晴，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後大氣環境漸趨不穩定，配合熱力作用，中部、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，南部平地維持多雲。

下周日(27日)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

下周一(28日)東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼；中部以北及東半部地區有局部短暫雨，南部山區亦有零星短暫雨，南部平地為多雲。

下周二(29日)起東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升；下周二、三(29日、30日)華南雲雨區東移影響，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，南部山區也有零星短暫雨，南部平地為多雲。