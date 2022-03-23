花蓮凌晨的6.6強震，又讓許多人聯想起921大地震的恐怖上下搖，有網友表示，23日半夜好像是左右搖，好奇詢問地震是不是上下搖比較可怕？引起一陣熱烈討論，根據氣象局粉專解答，當縱波與橫波都很明顯時，一般會先上下、再左右，但左右晃時更容易釀成災害。

23日凌晨1點41分的大地震再度震撼全台，而且跟23年前的921大地震發生時間只差6分鐘，引發《PTT》網友諸多聯想，不少人憶起921大地震時駭人的上下搖，造成全台災情慘重。

有網友好奇詢問，地震是上下搖比較可怕還是左右搖？結果不少人都覺得上下搖比較可怕，紛紛回應「當然上下啊，房子會倒」、「上下搖站都站不穩」、「上下啊，會出大事的都這樣搖」、「上下啊，嚇到爆好嗎」。

不過也有人認為「左右搖對建築破壞力最大」、「對結構物的話，左右屬剪力破壞，上下真的還好」、「上下傳不遠，左右傳得遠」、「左右搖才是房子會倒的原因吧？」

根據《報地震 - 中央氣象局》粉專解釋，在地球內部傳播的體波有P 波和S波兩種，地震發生於地表之下，當地震波傳遞至我們所在的地表時，若是以「垂直震動」的表現為主，為跑得比較快的P波(縱波)；若是以「水平搖晃」的表現為主，則為比較晚到的S波(橫波)。

但因為地震波不是垂直傳到地表，會因為所在地與震源位置的關係，斜角傳至地表，因此P波與S波都能在垂直向與水平向產生震動。當地震來臨時，如果P波和S波都很明顯，震動的順序一般會是「先上下、再左右」，尤其 S波(左右)晃動幅度會比較大，也較容易釀成災害。