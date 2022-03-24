昨(23日)花東近海連同規模6.6主震在內，一共發生150多次地震，不少民眾徹夜難眠，氣象局指出，此次地震原因是歐亞板塊與菲律賓板塊擠壓導致，有學者認為近年內更可能出現規模8以上強震，對此氣象局前地震測報中心主任郭鎧紋也做出回應。

台大地質系教授陳文山表示，規模6以上的地震，都會牽動旁邊的斷層，此次地震屬於池上斷層，而池上斷層旁邊的琉球海溝更要注意。中央大學地質系教授李錫堤也指出，琉球海溝周期約100年左右，距離上次活動期1920年至今也來到102年，海溝型地震發生前，也會出現中大型地震，因此判斷近年內台灣恐會出現規模8以上地震。

根據《TVBS》報導，對此郭鎧紋表示，海溝型地震究竟有沒有週期，目前還沒有根據，他說，地震有點像颱風，若用2個颱風之間的間隔，來推算下一個颱風的時間，相信民眾也難以接受，這次地震主要還是板塊能量釋放，不認同學者的看法。

氣象局也提醒，未來幾天內，仍有可能持續發生有感餘震，最大規模恐達到5.5，民眾須持續保持警覺。