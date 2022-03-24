23日凌晨花東天搖地動，讓民眾徹夜難眠，不少人更回想起過去921、2018花蓮地震經歷，就有網友詢問，若房屋倒塌受困當下，開狗罐頭可否讓搜救犬提早找到，增加活命機率，引發討論，連搜救犬大隊也意外出面回答「罐頭你可以自己留著拌麵拌飯」，讓全場笑翻。

有網友提問「地震的時候我可以開狗罐頭，讓搜救犬優先找到我嗎？」，更表示，受困被壓住的期間，若肚子餓還可以拿充飢。

PO文一出引起討論，就連「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」也親自解答。搜救犬大隊指出，搜救犬隻都有針對食物的部分特別作了抗干擾訓練，所以會優先搜索生還者，比起開罐頭，躲在通風處是最容易被找到的。

搜救犬大隊補充，搜救犬的伙食極佳，吃得更好，所以罐頭沒用，「罐頭你可以自己留著拌麵拌飯」，要網友優先去更新家裡的災害預備包比較實際。

網友們也大笑：「奇怪的知識增加了」、「狗吃的比我還好，我要哭了」、「罐頭當然沒用，我要準備鱈魚香絲」、「話不能說太早，若搜救犬是哈士奇就很有用」、「生存法則第一條，隨身繫帶和牛+手工雞蛋糕，保你一生平安」、「我就不信準備和牛還沒用」、「我要在通風處烤肉等救援」、「那準備牛排OK嗎」。