花蓮23日凌晨天搖地動，從凌晨1點41分規模6.6的主震開始，到清晨6點半一共發生40次餘震，當中7次是較大規模的編號有感地震，就有網友表示，自己搬到花蓮半年，第一次碰到這麼大的地震，但跑到街外後卻發現路上都沒啥人，相當寧靜，讓當地鄉民笑翻「果然是外地人」。

「花蓮人是不是習慣地震了？」在PTT版引起熱烈討論，就有網友回文，表示自己搬到花蓮僅有半年，住在名店「公正包子」附近，這次是第一次在花蓮遇到規模如此大的地震，嚇得他當場奪門而出。

原PO說，當他跑出來後，發現整棟大樓連他只有2戶逃出門外，再往前走一段路發現，只有兩棟飯店外有稀稀落落的人，整個市區街道可說一片寧靜，也都沒有任何救護車聲音，但自己住的樓層比較高，因此遲遲不敢回家睡覺。

花蓮鄉民看到後笑翻，紛紛留言：「今天真的算小的了」、「跟18年那次比起來差太多」、「花蓮人很好認的」、「一看就知道是外地來的XD」、「對花蓮人來說這次地震真的很溫和，不像美濃跟4年前那次一震就知道大事不妙」。