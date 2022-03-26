壞特？te將於「選手之夜」開唱。（花蓮縣政府提供）

111年全中運「選手之夜」於4月16日晚間在花蓮開唱，縣政府今年邀請7組卡司輪番開唱，包括謝金燕時隔7年重返花蓮演出、動力火車、玖壹壹、畢書盡、鼓鼓呂思緯、婁峻碩、賴晏駒、黃偉晉及「金曲新人」壞特？te，陣容堅強。

動力火車回憶學生時期參加過籃球、排球、跑步比賽，這陣子為了備戰高雄巨蛋演唱會，顏志琳天天運動，維持每天2小時跑步、健身；尤秋興則想到自己年輕時常參加運動賽，最擅長排球與跳遠，現階段則持續打高爾夫球、騎單車維持好體態。

鼓鼓近來為5月7日高雄流行音樂中心的演唱會備戰，每週固定訓練增加心肺跟肌力，希望在演唱會上有更好的體能，埋伏筆：「如果練得不錯，演唱會上秀一下喔...現場才知道。」金曲新人壞特？te首度到全中運演出，雀躍表示：「來幫選手們加油打氣，這次的演出還是以舊歌及去年推出的新單曲〈虧欠〉。」

花蓮縣政府每年夏季及冬季舉辦東台灣音樂盛典，皆強力主打「一張火車票直通小巨蛋」，今年演唱會盛事不間斷，由春季的「全中運選手之夜」一路唱到夏季的「夏戀嘉年華」以及冬季跨年的「太平洋觀光節」。其中首度開唱的選手之夜，卡司集合全台跨年壓軸卡司，一同來花蓮為選手加油打氣，舞台硬體規格也比照台北小巨蛋等級；4月16日下午17時30分至23時，會場周邊將實施交通管制，活動轉播在MTV台、三立綜合台、三立新聞網、Vidol 影音、三立官方YouTube及111年全中運官方頻道同步呈現。