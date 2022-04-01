天后張惠妹睽違7年重返台北小巨蛋開唱，今(1日)起一連唱12場，吸引13萬名粉絲進場，不過因為最近本土疫情升溫，因此防疫也是高規格，場外花籃也是星光熠熠，「二姐」江蕙更暗示將會出現在其中一場演唱會。

今是張惠妹「ASMR世界巡迴演唱會」首場，不少明星都送上花籃祝福，其中包括已封麥的「二姐」江蕙，她不僅送上超浮誇花台，還寫上「比神秘，平手；比愛唱，平手；比瘋…妳贏，躲在某個角落看著妳，實名制的江蕙。

江蕙和蔡依林都送上花籃。(圖／聲動娛樂提供)

周杰倫和五月天送花籃祝福。(圖／聲動娛樂提供)

此外，周杰倫、蔡依林、蕭敬騰、五月天、林俊傑、S.H.E等人也都送上花籃祝賀，而今晚周興哲、Faye詹雯婷與子弟兵BOXING樂團都會到場觀看。這次演唱會除了實名制入場外，也要求粉絲入坐不換位、不群聚，口罩絕不離口。

張惠妹演唱會防疫高規格。(圖／聲動娛樂提供)

另外，在每個入口都有設置國際級規格的立柱式抑菌器，離席再回場館一定要進行再次除菌，場館廁所也增加清潔及消毒次數，每晚演出散場後，全場都會消毒。張惠妹過去因在攻蛋時，全場嗨跳《三天三夜》，遭附近居民抗議，因此這次主辦單位和阿妹都特別呼籲粉絲「不要跳」。