鳳凰颱風持續向北轉北北東朝台灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣，氣象署今晨5點30分發布陸上颱風警報，首波警戒範圍為高雄、屏東及恆春半島，根據氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率，有4縣市超過98％，包括台南市、高雄市、屏東縣、台東縣；氣象署提醒，今（11）日為共伴效應最明顯時段，大台北及東部地區須嚴防豪雨；鳳凰颱風預計明（12）日下午至傍晚最接近南部。

圖為氣象署最新公布的「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」。（圖／翻攝自中央氣象署）

根據氣象署最新公布的「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」：

北部地區：基隆市54%、新北市52%、台北市53%、桃園市47%、新竹市45%、新竹縣46%、宜蘭縣74%。

中部地區：苗栗縣54%、台中市71%、彰化縣73%、南投縣84%、雲林縣88%。

南部地區：嘉義縣92%、嘉義市92%、台南市98%、高雄市99%、屏東縣99%。

東部及外島地區：花蓮縣93%、台東縣98%、連江縣1%、金門縣4%、澎湖縣76%。

氣象署資深預報員朱美霖表示，今晨5時30分發布鳳凰颱風陸上警報，首波陸上警戒區域包括高雄、屏東及恆春半島，隨著颱風逐漸北上，警戒範圍可能再擴大，新增台南及台東。

朱美霖說，今天是共伴效應最明顯時段，大台北及東部地區須嚴防豪雨；鳳凰颱風預計明（12）日下午至傍晚最接近南部，可能登陸後於周四（13日）清晨出海，但路徑仍有變數，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊。