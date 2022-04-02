阿妹今晚繼續在小巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）的「ASMR世界巡迴演唱會」2日繼續嗨翻小巨蛋，今開唱前經紀人陳鎮川受訪，透露阿妹昨首場登台前就扭傷腳，甚至唱到一半頭暈，原因是「地板上的動畫很花」，造成她一度眼花撩亂，此外，陳鎮川首場提醒多達20幾次、要阿妹千萬不要向歌迷呼喊「跳起來」，讓她下台後忍不住苦笑抱怨，所幸昨晚全程演出未超過場館振動管理值上限63db，而阿妹今晚腳纏彈性繃帶並且更換鞋子，帶傷演出。

陳鎮川還原阿妹昨受傷過程，表示開場阿妹在後台正準備穿鞋登台時就扭傷腳，「她表演過程不會喊痛，發現一演唱會上鞋子不符合人體工學」，唱完首場後已更換部份鞋子會，而阿妹今第二場彩排也提早45分鐘到場，微調幾首歌曲的前奏、旋律或和弦。

阿妹今到小巨蛋場館前跟張媽媽一起享用早午餐，男友Sam也到小巨蛋支持，據悉今晚到場欣賞的圈內友人包括陶晶瑩、黃宣、落日飛車，而隱身包廂的則有蔡依林、羅志祥、張小燕等人。