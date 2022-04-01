阿妹今晚重返小巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

阿妹今晚重返小巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）今（1日）起一連舉辦12場「ASMR世界巡迴演唱會」，她身穿一席黑色天后裝獻唱〈母系社會〉揭幕，高喊「小巨蛋我回來了」，霸氣宣告回歸。第2首歌〈不顧一切〉還沒唱完，滿場1.1萬名觀眾已嗨到全部站起來，第3首歌前奏一下阿妹突然喊卡，笑說：「等一下，你們聲音太大了，我聽不到，不會剛開始就這樣吧。」

張惠妹7年前在小巨蛋開唱，因歌迷忘情唱跳，引來居民不滿，致使她多年來申請小巨蛋場地未果，如今重返，阿妹幽默表示：「Oh my god ，我真的回來了，被一個場地禁足7年，好像也是滿酷的。」還幫熱情粉絲想到辦法，建議把自己當成稻草人、腳不為離地，阿妹幽默表示要把12場的歌迷都稱為「稻草人」，開玩笑說自己的小腿綁了20公斤的鐵，「所以我才穿喇叭褲」。

等待多年再登小巨蛋，阿妹坦言等這一刻等了很久，開唱前不斷壓抑情緒，今一早醒來還莫明哭了一場，「心想真的要開始了嗎，升上台那一刻超不真實，但你們的聲音超真實、太大聲了」。她也提到這2年因疫情影響，生活及工作慢下來，自己也有了新的體悟，「我在台上看你們的畫面也很震撼，沒看過在台下的你們是這樣（戴口罩），但千萬不能拿下來，這個（口罩）很重要」。

經典曲〈藍天〉時滿場歌迷大合唱，阿妹再也忍不住內心激動，哽咽停頓了幾秒，感謝歌迷戴著口罩還唱超大聲，「我要hold住一下，不能哭，哭了就不能唱」。阿妹的經紀人陳鎮川透露，她此次開唱比往常緊張許多，「她以前不會什麼事都會，但這次什麼都問」。為了緩和阿妹情緒，團隊連續總彩排3天，就為了讓她「麻痺一點」，且為了因應小巨蛋防震條款，總彩3天全場測音量，「震動值82內才能過，沒想到第一天彩排就快超過了」，顧及安全第一，工作人員全程呼籲禁止跳動。

「ASMR」是阿妹第9套大型巡迴演唱會，軟硬體創新無極限，將小巨蛋打造成一個顱內世界，利用大量的LED屏幕從舞台區到內耳區、天上到地上，整個鋪天蓋地包覆小巨蛋，讓觀眾完全沉浸在「妹宇宙」。由於近來疫情升溫，今開場前特別呼籲觀眾入坐後不換位、不群聚、口罩絕不離口，且每一個入口都架設立柱式抑菌器，每晚演出散場後也會全場消毒，徹底加強防疫。