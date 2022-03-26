【愛傳媒特約記者吳思賢報導】「震災時保命三原則」不一定可以保命！曾擔任台北市結構技師公會理事長的蔡榮根博士，沈重說出他的921救災經驗。

3月23日凌晨1點41分，東部發生撼動全臺的規模6.6強震，大部分人都在睡夢中被驚醒，很自然聯想到1999年發生在凌晨時分的921大地震。消防單位宣導的震災時「趴下、掩護、穩住」保命三原則，被熱心民眾做成各種示範圖解在臉書、Line等網路社群到處傳播。

不過蔡榮根博士表示，他於921震災時擔任台北市結構技師公會理事長，率領結構技師會員協助政府勘災及救災，面對怵目驚心的房屋倒塌和人命傷亡，心想發生當日的大地震，萬一是白天的1點47分，人命傷亡可能十倍以上！因為震災倒塌的大量校舍和店鋪式住宅，大部分的一樓都被壓成瓦礫堆，消失不見了！「依照上述保命三原則，一樓的師生或住戶恐難保命。」

蔡榮根博士說，「趴下、掩護、穩住」保命三原則沒錯，但適用於地震雖激烈搖晃但不倒塌的建築物，或身處較高樓層的住戶。台灣早期興建的建築物普遍耐震能力不足，20年多來，雖然很多老舊校舍已經拆除重建或完成結構補強，但仍有部分校舍尚未重建或補強。另外很多老舊建物的一樓牆面被大量拆除做為超商、賣場和餐廳等使用，成為典型的軟腳蝦建築，根據國內外震災經驗，這類建築物將首當其衝地崩塌。

蔡榮根博士強調，當手機接到地震警報通知，或開始感覺房屋震動時，身處一樓的人們應有足夠的時間往屋外疏散避難；如果死守「趴下、掩護、穩住」保命三原則，很有可能「坐以待斃」；身處較高樓層的人們，則可以依照「趴下、掩護、穩住」保命三原則尋找適當的避難位置，不建議因急於離開建物而往下面樓層奔逃，因有可能來不及疏散卻反而「被困於」低樓層。

蔡榮根博士也在臉書分享照片指出，照片左為921地震時，很多店鋪式住宅二樓變成一樓，一樓消失不見了，身處ㄧ樓的人若遵循震災保命三原則，恐難保命。照片右為921地震時，很多倒塌校舍的一樓被壓成瓦礫堆，一樓師生若遵循保命三原則，恐怕凶多吉少。