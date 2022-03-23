花蓮6.6強震撼動全台，不少人今天凌晨都從睡夢中被驚醒，一名網友表示，半夜醒來後隨手打開Google地圖，意外發現新竹段快速道路竟出現車潮，納悶三更半夜哪來的車，有內行人一看秒懂狂笑，表示八成是竹科工程師們趕著去救機台，直呼「上工啦各位」。

今天凌晨強震後，一名網友在《PTT》表示，醒來後Google了一下明天出門路線的地圖，結果看到路況，全台灣就新竹段快速道路出現車潮，放大一看發現，新竹東區那邊甚至有好幾處車潮擁擠的圖示，不懂半夜是在塞什麼車？

網友指出新竹段快速道路出現車潮。(圖/截自PTT)

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「工程師」、「設備哈哈」、「趕去報廢破片」、「笑死，好慘」、「緊急召回」、「救機台啊」、「趕著去復機」、「好慘…都回去修機台」、「上班了」、「工程師悲歌」、「工程師在夜衝」、「上工啦各位」。

有網友發現，大半夜竹科台積電旁邊的科環路，竟然變成一條長長的深紅色，有過來人無奈表示，「開始搖，我老公就穿衣服出門上工了」，也有人指出，應該是會塞介壽路、慈雲路和經國大橋，並笑稱「真正精彩的是早上的生產會議」。