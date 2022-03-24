新人到公司面試時，什麼條件是最被重視的選項？一般認為台大、清大、交大等頂大高材生是主管的最愛，不過美女作家黃大米表示，某電子業大廠選聘員工時，除了學歷以外，第二個注意的重點竟是「學貸」，令她十分意外，過來人則透露，面試時有3種人最容易錄取。

黃大米在粉專指出，朋友的先生任職於電子業大廠，他選聘員工時，優先選擇的除了台、清、交畢業的以外，第二個注意的重點就是，這個人有沒有學貸，家境是否不好，因為有學貸或家境不好的人，比較會好好待著，否則培養沒多久就想出國升學或旅遊，這樣反而會讓公司很頭大。

貼文一出引起熱議，不少網友一致認為，有學貸、家境清寒、有家要養的這3種人面試時最容易錄取，紛紛回應「有學貸、家境不好、生活有壓力、耐壓性強、可塑性高…慣老闆思維」、「沒錯啊，家境清貧的無法輕易換工作」、「現場產線的作業員，首選有家累」、「家境不好、有老小要養、有房貸要扛…皆為天選之人啊」。

還有過來人分享經驗指出，「我老公最愛有學貸，家境清寒，但是台清交這樣的學生比較少，不缺錢的比較多」、「以前遇到幾個主管和老闆，都優先給我機會，因為我家境清寒（父母殘障）需要養家」、「我以前找人也喜歡用有經濟壓力的，相對比較有毅力也待得久，家境好的動不動就要離職，在家當公主就好，反正不缺錢」。