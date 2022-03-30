青安凍漲，兩大國營銀行台銀、土銀可能有將近10億的利息損失。目前八大行庫都承作青年安心優惠房貸，貸款餘額約6,000億，但約6成集中在台銀、土銀兩大行庫，其中，土銀的貸款餘額約1,800億，根據最新估算，倘若青安房貸凍漲，土銀將有4.5億的利息損失，若再合計台銀的部分，兩大國營銀行合計將吸收近10億的利息損失。

財委會在30日進行土銀的預算審查，由於青安凍漲與否，涉及到土銀利息收入預算的變化，尤其是倘若有利息損失，就應該在預算上減列土銀的利息收入，也因此成為立委矚目的焦點。對此財長蘇建榮指出，青安方案如何調整、是否凍漲，將在本周內決定。

不過，比起青安凍漲的4.5億利息收入損失，對土銀衝擊更大的，反而是金管會大幅提高土建融的風險權數。土銀董事長謝娟娟回應，土銀的土建融市占率18%，共有5,000多億放款餘額，目前因為風險權數提高，相對也要提列更多的備抵呆帳，估計要新增提15億元，而土銀由於無法現金增資，因此，近幾年來透過發行次順位債券方式來強化資本，但目前資本適足率仍居全國排名倒數第六，現在風險權數拉高有更多備抵的提存，同時，央行升息也會令利息負擔加重，且今年土建融業務以零成長為目標，很多業務空間受到限縮，連同土建融業務衍生的信託管理業務，包括信託費用也沒了，上述變數均使土銀今年面臨相當大的營運挑戰。