高雄市長陳其邁2日出席社會局兒童節泡泡派對活動，被小朋友以泡泡槍圍攻。（林瑞益攝）

東南水泥廠委託包商工安意外導致台鐵與高鐵運輸延遲，高雄市長陳其邁2日出席社會局兒童節泡泡派對活動時說，東南水泥跟相關的營造商非常不應該，上次的事件已經開罰，在這次的施工初步清查結果並沒有按照核准的施工計畫，屬於重大的違規。市府將對此求償到底。

陳其邁表示，市府對東南水泥除了以最高罰（款）處理外，包括工務局、環保局以及勞工局等，另外對於相關的業者也處以停業的處分並移送法辦。今天早上三個局處由郭祕書長率隊針對東南水泥跟炯德營造作專案、燕巢工地等稽查。

陳其邁指出，除了對於相關的廠商處以停業，涉及到公共危險部分就移送法辦，造成民眾的不便跟損失，市政府絕對會告到底求償到底。

對於接二連三的工安意外，陳其邁說，將持續針對重大的工安事件加強稽查，去年在整個工安職災的傷亡人數大幅度降低。但是，市府認為工安還是得持續性、專案審查包含特殊部分工程、拆除工程等。

在機制上，市府已經從過去的報准制、報備制到諮詢審議制。陳其邁表示，針對這些違規情節的廠商，市府也採取了專案稽查的制度。針對不同的工地不同的施工場域做檢查，今天早上就開始針對東南水泥跟炯德營造的部分來做專案的稽查，初步有查核到一些違規，對於這些違規違反工安規定者將重罰。

另外，對於波蘭記者發文，還是有機車在人行道騎乘，陳其邁表示，警方會持續性執法，也希望民眾務必要尊重行人的使用人行道權益。民眾如果把人行道當機車道使用，市政府絕對會開罰。