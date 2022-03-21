選填志願、念甚麼科系，對未來出路影響備受關注，也讓許多家長及考生傷透腦筋，一名網友表示，原本第一志願是外文系，但公布學校科系的那天，看到自己上了中字輩的「中文系」時，瞬間晴天霹靂，不過令她意外的是，後來竟愛上中文系的課，4年後甚至拯救了她的人生。

這名女網友昨(20)日在臉書表示，指考後公布學校跟科系的那天，看到她上了中正大學中文系，讓她一瞬間傻了，不知道為什麼會有這樣的結果，甚至沒有印象有填過這個選項，但因為離老家近，所以她爸媽非常開心。

原PO指出，她的第一志願是外文系，從沒想過除了外文之外的其他選擇，因此她不是很適應大學生活，但她卻意外的很喜歡中文系的課，甚至很驚訝大家覺得很無聊的國學概論，竟然可以講得這麼深入，但除此之外仍很迷惘，不知道中文系將來可以幹嘛。

沒想到大三思想史的課竟然拯救了她，有一天老師說，在佛教中很多事情是上輩子的累積、這輩子的償還，人的一生需要完成這些功課，也許會覺得痛苦、不知道要怎麼辦，但不要覺得氣餒，頓時讓她覺得中文系是宇宙安排來救贖她的科系，中文系的老師是宇宙派來開導她的，讓她覺得突然好想哭。

原PO說她不是佛教徒，但當時的這些想法拯救了她，尤其大四最後一堂課，老師特別感謝她把黑板擦得很乾淨，讓她覺得很感動，沒想到做了一整個學期的事情，老師真的有感受到，突然覺得好溫暖，以這樣的結果作為大學四年的結尾，覺得值得了。

原PO體認到，她在中文系的四年，除了被老師救贖之外，也發現不論你是怎樣的人都不孤單，因為你的任何想法，一定涵蓋在儒、道、墨、法、名、農、雜、陰陽和縱橫等九派、十家當中，在這個過程中，發現無論哪些面向，都有前人可以學習。

同時她也認為，現在她的不快樂頂多是換個工作就好，但在古人的世界可能下場更慘，甚至直接被流放邊疆，這樣想突然就覺得自己好像沒那麼慘了。沒想到中文系念了四年後，救贖了害怕寂寞又沒自信的自己，讓憂鬱、不快樂的年少體質，找到了出口。