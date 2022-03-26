許多人努力工作希望能買房，但看到有幾十年的房貸要背就很猶豫。不過，一名網友好奇詢問「為何很多人覺得40年房貸一定要還完？」其實只要還完20年就可以，因為其餘的錢拿去投資定存或股票，隨便都有3至5％的利率，引起網友熱議，不少人大呼說出來幹嘛，財富秘密被你發現了啦！

一名網友昨在PTT上發文詢問「為何很多人覺得背40年房貸一定要還完？」如果是在以前利率高達10幾％的年代，有錢就還房貸還算合理，但現在房貸利率才1％多，就算升息頂多也上去2％多，而現在投資定存或股票隨便都有3至5％以上的利率。

該網友認為40年的房貸可以還個20年就好，後面20年根本不用還完，就可以去增貸買下一間房，強求死守一間房，把40年房貸通通還完的，這是什麼舊時代的觀念？

貼文引起網友討論，「失敗的金融教育造成愚蠢的觀念」、「增貸買下一間，是只能做不能說的事情」、「原PO觀念正確」、「真的過時了，現在利率低當然能盡量貸款就貸款」、「就以前的觀念啊，現在早就過時了」、「講出來幹嘛」、「被你發現財富秘密了」。

但也有網友認為，原PO的講法好像是「投資都不會賠一樣」，其實貸款買房就是開槓桿，平常如果順利的話當然都沒事，但若有一天資金斷鏈，房子租不出去或是賣不掉的時候就很危險，這也是為什麼很多企業不是死在經營不善，而是敗在負債太多，金流一時調不過來。