2022新竹市兒童藝術節－風的運動場，4月1至5日在新竹左岸登場，以「宇宙」為主題打造六大太空遊具中，「幽浮大軍」飛碟造型彈簧床和「飛天基地」7公尺溜滑梯搶先曝光，市長林智堅邀親子來新竹2天1夜遊，讓孩子盡情放電。

林智堅表示，今年兒藝節有六大亮點，六大太空遊具同時滿足幼兒與國小生需求，FOCA馬戲兒童劇每日3場次，5組街頭藝人每日4場次輪番演出，YYsports規畫MINI BASEBALL，外星球巨型打卡點「美獸」大章魚及食尚充電補給站，歡迎大小朋友同樂，絕對好玩、好看、好吃。

六大遊具可大致分3至6歲「幼兒組」及7至12歲「國小組」，3項設施適合學齡前孩童體驗，飛碟造型彈簧床「幽浮大軍」，結合繩索、輪胎、木樁攀爬裝置的「疾風太空站」能讓孩子爬上爬下，及「魔幻綠星球」大型鏡面迷宮適合全年齡大小孩探索。

「國小生」以上可體驗攀爬迷宮結合7公尺溜滑梯「飛天基地」，6米高攀爬網「星際漫遊」，7米高垂降體驗「回到地球表面」，能激發孩子膽量。

林智堅推薦2天1夜親子行程，首日體驗左岸兒藝節遊具後，夜晚至舊城區品嘗在地美食，隔日可暢遊新竹公園、動物園、昆蟲館，或至南寮漁港騎單車，逛波光市集賞夕陽。

文化局說明，兒藝節開放時間為4月1日至5日，每日上午9時至下午5時，遊具旁設有廁所、無障礙設備、哺集乳室，會場還設有白色大小帳篷，供大小朋友休憩，並設置水藍色無障礙坡道和娃娃車寄放處。

兒藝節會場3個主要出入口皆設防疫檢查站，進行體溫量測、酒精消毒跟實聯制，六大遊具每天消毒，個人護具每次使用後也會消毒，請爸媽與孩童放心。