新北市第133座、永和首座特色共融遊戲場「仁愛公園貞愛城堡」今（31日）上午舉行啟用儀式。（永和區公所提供）

新北市第133座、永和首座特色共融遊戲場「仁愛公園貞愛城堡」今（31日）上午舉行啟用儀式，區公所打造「城堡」主題特色遊戲場，運用既有地下停車場屋頂之高度，打造具挑戰性的遊樂設施，提供大小市民朋友盡情燃燒體力、共享歡樂的遊憩好所在。

永和區公所表示，仁愛公園全新面貌的共融遊戲場以城堡為整體設計主軸，以城牆打造入口意象，並使用藍色水泥地圍繞城堡遊戲區，作為護城河的象徵，強化城堡特色。場內除了設置不同年齡層都能玩的大小滑梯外，還有適合祖孫親子乘坐的鳥巢式鞦韆、專屬寶寶的尿布型鞦韆、訓練孩童四肢運用的攀爬架、小小孩塗鴉的發想牆、傳聲筒等設施，打造多樣、具探索性的遊戲空間，遊具讓大小朋友共融同樂，享受協力互助帶來的樂趣。

永和區長陳怡君表示，永和地狹人稠，仁愛公園是區內唯一的大型公園，但設施逐漸老舊及不敷多元使用。為了滿足地方需求，推動全齡共融特色公園目標，我們進行整體性規劃，徵詢在地居民及公民團體意見，激發創意結合原有地貌，打造屬於永和的特色遊具。

城堡造型的特色遊戲場非常吸睛，今年7月還有全齡體健設施的引進和大音樂台的改建，可以期待嶄新面貌的仁愛公園，讓孩子、長者們都能夠在這裡開心地遊戲。

景觀處長林俊德表示，新北市全齡特色共融公園原有132座，永和仁愛公園是第133座，新北市政府自2019年成立跨局處工作小組，共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，未來我們會持續盤點各區需求，將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，更納入公民參與，推動公園特色、共融或全齡化改善，以提供市民更完善的公園休憩空間。