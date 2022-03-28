先前已經夾帶在賽前球員進場照片當中曝光的新竹街口攻城獅第4洋將布魯斯巫獅，28日正式官宣報到，他將跟辛巴、法獅與還沒確認能否返台的大勝，一起幫助攻城獅挑戰本季剩餘賽事，擁有不錯三分手感的布魯斯巫獅，也被寄望改善攻城獅三分外線疲弱問題，接下來就等他何時出關正式上場了。

以下是新竹攻城獅新聞稿內容，『攻城獅球團28日正式公佈本季第4位洋將，布魯斯巫獅(Mike Bruesewitz)正式加盟新竹街口攻城獅，布魯斯巫獅身高199公分、100公斤，未來他將披上31號戰袍出賽。布魯斯巫獅過去於海外多國征戰，包含以色列、挪威、波多黎各、墨西哥等聯賽。上賽季於波多黎各一級職業籃球聯賽，場均攻下10.2分、三分球命中率高達4成4。

新竹街口攻城獅目前團隊三分命中率2成8為聯盟墊底，球團看重布魯斯巫獅過去多年職業生涯皆展現穩定外線命中率，甚至有多個球季繳出破4成的三分命中率成績單，期盼他的加盟能讓攻城獅提升外線威脅性，進而釋放禁區攻擊的空間。

布魯斯巫獅擁有優異外線手感，也私下透露平常都透過彈電子琴維持投籃手感，球團也特別於防疫飯店為他備妥電子琴與戰術演練影片，盼能幫助他儘速融入團隊。林冠綸總教練認為布魯斯巫獅擁有豐富場上經驗，而且對比賽解讀的能力很好，能為我們帶來不一樣的化學變化。

布魯斯巫獅表示：「這是我第一次到東亞打球，非常期待可以趕快體驗亞洲文化，也很興奮可以加入攻城獅隊，接下來要用自己的武器外線幫助球隊穩固季後賽席次！」』