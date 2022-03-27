中華工公司專案引進泰籍移工在大潭電廠施工，集中在新竹縣新豐鄉宿舍住宿，發生群聚感染後，新竹縣除對移工宿舍和足跡場所消毒外，希望民眾外出、拍照不要脫口罩，宴會不要敬酒，掃墓全程戴口罩，保持安全社交距離。

衛生局長殷東成表示，泰籍移工發生群聚感染，後續檢篩很有可能會有零星個案，民眾在公共場所還是不要脫口罩，參加活動時也最好不要吃食物，確保安全。

殷東成說，新竹縣疫苗施打率統計到25日，第1劑接種率83.88％、第2劑78.38％、第3劑44.17％，還是呼籲長輩能儘快施打疫苗，才能增加防護力。