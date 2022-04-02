在商船當資深水手的洪姓澎湖籍年輕人，走到櫃檯前要施打第2劑疫苗，因為他已經9個月沒有上岸了。記者／張茂雄攝

有鑑於國內COVID-19疫情升溫，澎湖縣政府衛生局2-5日清明連假期間，在澎湖機場開設新冠肺炎「快打站」，為18歲以上民眾接種接種1、2劑或追加劑，2日上午有許多從台灣返鄉掃墓的遊子一下飛機，立即登記注射，還有一位在商船當資深水手的洪姓澎湖籍年輕人，走到櫃檯前要施打第2劑疫苗，因為他已經9個月沒有上岸了。

今天是清明連假的第一天，澎湖機場上午班機幾乎班班客滿，衛生局人員一早就在機場南到站處設置疫苗快打站，準備莫德納、高端、ＡＺ三種疫苗供民眾施打。衛生局長蕭靜蓉表示，由於這波疫情來勢洶洶，接續到來的花火節會為澎湖帶來一波人潮，因此呼籲尚未接種疫苗的65歲以上長輩，及符合第3劑資格民眾請盡快接種，以提升個人及群體保護力。

衛生局說明，目前澎湖COVID-19疫苗常住人口接種率第1劑約88.64％，第2劑約78.74％，追加劑約53.05％，其中65歲至74歲長輩第1劑為86.3％，第2劑為82.6％，追加劑為64.1％，而75歲以上長輩第1劑接種率僅為68.3％，第2劑為62.6％，追加劑為44.2％，顯示75歲以上長輩接種率偏低，亟需提升，避免因往來頻繁的返鄉及觀光人潮增加長輩感染風險。

衛生局提醒，民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑或追加劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。