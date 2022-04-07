中央流行疫情指揮中心7日公布國內新增531例COVID-19確定病例，分別為382例本土個案及149例境外移入（78例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。指揮官陳時中指出，為近期最高，確診數字恐會再上升。

指揮中心表示，今日新增之382例本土病例，為188例男性、194例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今（2022）年3月29日至4月7日，其中包含165例為無症狀感染。個案分佈為新北市（111例）、臺北市（87例）、高雄市（59例）、基隆市（41例）、桃園市（28例）、花蓮縣（16例）、嘉義縣（8例）、新竹縣（7例）、臺南市及屏東縣（各5例）、臺中市（4例）、新竹市（3例）、金門縣、宜蘭縣及雲林縣（各2例）、苗栗縣及彰化縣（各1例）。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為82例男性、67例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（17例）、美國（6例）、印尼（5例）、德國（3例）、新加坡、法國、瑞士、英國及澳大利亞（各2例）、義大利、西班牙、韓國、中國及泰國（各1例）移入，另103例調查中。入境日介於今年3月7日至4月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,223,935例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含7,197,836例排除），其中25,756例確診，分別為8,375例境外移入，17,327例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計139例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。