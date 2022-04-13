本土疫情大爆發，疫情指揮中心今天公布國內新增744例本土個案、189例境外移入個案，落地採檢陽性95例，本土個案不僅刷新今年新高，更比去年本土疫情最嚴峻時刻5月22日單日721例還多，創下國內最新確診數目，且距離指揮官陳時中昨日稱4月底，單日確診破千已經不遠。另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增的744例本土中，有94例為居家隔離期間陽性，今日新增個案各縣市分佈中於新北264例、台北141例、桃園65例、基隆56例、高雄50例，共19縣市都有確診個案，光是雙北就高達405人染疫，佔今日確診人數的5成4。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為81例男性、101例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(29例)，印尼(22例)，日本(4例)，加拿大、美國及菲律賓(各3例)，韓國及法國(各2例)，卡達、中國、香港、馬來西亞、西班牙及比利時(各1例)移入，另115例調查中。入境日介於今年3月11日至4月12日。

指揮中心指出，今年4月12日公布之案28816本土病例，經疫調後，個案於今年4月1日自泰國入境，改判為境外移入病例。