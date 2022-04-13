中央流行疫情指揮中心今天宣布，我國向默沙東藥廠採購的新冠抗病毒藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir），今到貨2016人份，採購的5000人份療程已全數到齊。先前已下單的輝瑞抗病毒藥物Paxlovid則還有1萬5200人份未到貨。

指揮中心發言人莊人祥證實，今天上午我國採購的默沙東口服抗病毒藥物莫納皮拉韋共到貨2016人份，目前整筆5000人份訂單已全數到齊。

我國今年初分別向默沙東、輝瑞採購5000、2萬人份的抗病毒藥物，在默沙東完成交付後，僅剩輝瑞的Paxlovid還有1萬5200人份未到，指揮官陳時中日前表示，將催促業者在兩周內完成交付。

為因應Omicron輕症在宅照護目標，指揮中心日前宣布加訂70萬份的Paxlovid，其中35萬份將於4至6月間到貨，另35萬則為開口合約。

陳時中也指出目前國內默沙東、輝瑞藥物庫存加起來共有7000多份，瑞德西韋共1萬6000份，僅用掉160人份的瑞德西韋與100多份抗病毒藥物。