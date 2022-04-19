本土疫情升溫，新北確診數全台第一、居家隔離人數也每日創高，中央派發給新北用於居家隔離民眾的10萬支快篩劑今已全數到貨，但數量仍嚴重不足；而提供給輕症居家照護者的關懷包內容物包含10支快篩劑，現今庫存量2萬多支，評估最多可再撐一周，存量也告急。

新北居家照護計畫14日正式啟動，迄今收治1468名輕症患者，確診民眾經醫院評估為居家照護者，與市府合作的賣場或超商業者即於24小時內配送關懷箱至其住處，內容包括衛教資訊、口罩、垃圾袋、快篩試劑10支、溫度計1支、泡麵、餅乾等基本物資以及生活物資採買資訊等，還可享受14天免觀看影音平台。

每一關懷箱提供10入快篩試劑，居家照護計畫上路前，負責關懷箱業務的經發局評估有2萬箱需求、以共同供應契約向廠商採購20萬支快篩劑，經發局長何怡明表示，配合中央徵用快篩試劑政策，廠商是以批次出貨的方式提供給經發局，並非一次拿到20萬支快篩劑。

何怡明說，目前經發局還有約2萬支快篩劑，評估約還能再撐一周，存量緊繃，市府會努力跟廠商協調批次出貨，滿足關懷箱的供貨需求，同時也會機動性因應，找尋其他潛在的供貨廠商。