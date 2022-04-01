大潭電廠8號機組原定今年6月完工上線，恐因近期移工連環確診而延宕經濟部長王美花今天在立法院受訪表示，夏季夜間尖峰供電已經過盤整規劃，電力調度上是沒有問題的。

王美花說，防疫最優先，先把疫情都控制下來，才能知道什麼時候可以復工，經濟部也會盤點復工之後如何追趕工程進度。

她指出，若僅就今年夏天用電，去年就已盤整完畢；加上今年水情好，所以在夜間尖峰時間，電量調度是沒有問題的。

對於學者質疑政府規劃的2050年淨零路徑再生能源占七成恐難達成，王美花說，這確實是個挑戰，但不僅是對台灣，對全球各國都是很大的挑戰，國際能源署（IEA）的要求甚至還認為再生能源要到九成，每個國家會針對每個國家的狀況來設定推進。

王美花表示，為達成2050年的目標，在2030年之前就需要把可以知道的再生能源極大化開發，2030之後也需要非常多的技術導入，才可以加速淨零的路徑，這是很大的議題，會與政府跨部門之間、民間一起來努力。