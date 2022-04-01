民進黨政府規劃2025年實現「非核家園」，但是隨著再生能源無法達標，恐影響整體發電配比。經濟部長王美花今天表示，燃煤發電不會增加，會以增加燃氣的部分來供應相關電力。

國民黨立委溫玉霞今天在立法院院會指出，民進黨規劃為了在2025年達到非核家園，屆時發電配比為20％再生能源、30％燃煤、50％燃氣。不過能源局預估再生能源到2025年發電量只有15.2％，詢問缺口將如何補起來？

王美花說，再生能源有一部分要到2026年才會上來，另一個原因也是因為用電增加了。她說，現在即使佔比不一樣，但相關供電一定充足，不足的部分燃氣機組上來。

溫玉霞又問，所以是要指加強火力發電？王美花回應說，天然氣本身就比燃煤減碳排，我們是增加燃氣的部分來供應相關電力。

王美花接著表示，燃煤不會再增加，到今天燃煤佔比是43％、44％，那是因為目前燃氣還沒上來，等燃氣上來就會減少燃煤。

溫玉霞也提到，前總統馬英九曾透露蔡英文總統告訴他，自己的能源專家是世界一流，不會有缺電問題。她詢問蘇貞昌，能否公布蔡總統的能源專家是哪些人？蘇貞昌則說，各方面的專家一定有，但是聽不懂委員說的是哪一部分。

此外，國民黨立委李貴敏也問到，民進黨在野的時候控訴台電藏電，現在禍首找到了嗎？蘇貞昌回應表示，現在台電沒有藏電。李貴敏又問那當時為什麼要這樣說？蘇貞昌直白回說：「我不曉得」。