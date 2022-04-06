上月台灣發生多起大停電事故，引發民怨，不少人質疑缺電問題，經濟部長王美花始終矢口否認，更拒絕請雞排。日前王美花上節目時再度強調台灣沒有缺電，她指出，台灣現在電費實在太便宜，呼籲民眾應該節電。

台灣3月3日發生全台大停電，從北到南都有民眾受害，部分高雄人更是整整12小時沒有電用，民怨沸騰，從王美花再到行政院長蘇貞昌，甚至連總統蔡英文也出面道歉，事後調查結果為興達發電廠二號機人為操作疏失所致。

經濟部長王美花上節目再度否認有缺電問題，更稱現在台灣電費實在太便宜，民眾應該進行節電。(圖／資料照、張鎧乙攝)

王美花在Yahoo TV「齊有此理」中，接受主持人王時齊專訪，談到台灣到底有沒有缺電問題時，王美花再度強調沒有缺電，更打包票表示今年夏天用電絕對沒問題。

王美花說，303停電當天，備載容量高達24%，絕對沒有缺電問題，事後調查也證實是人為操作疏失，「事故跟缺電不能一起講」。王美花更指出，台灣現在電費實在太便宜，因此民生用電量居高不下，呼籲民眾在家應節電，且俄烏戰爭爆發，能源價格波動大，會在情勢較為明朗之際評估合理電價。