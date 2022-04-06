台灣本土疫情嚴峻，已經連續2天超過200確診，至今已超過百所學校宣布停課，然而陳時中卻表態媽祖遶境活動不會延後或取消，引發爭議，網紅護理師喬喬忍不住在臉書狂酸「你家陳時中、佛系防疫」。

一年一度的大甲媽祖遶境也即將在後天(8日)啟程，但隨著疫情持續升溫，活動是否會延後甚至取消也成為焦點。對此陳時中今天強調要維持「正常生活」，不會下令要遶境延後，或是加強防疫措施，僅表示希望信眾不要共食、鑽轎底、邊走邊吃，並要求進香團人員與幹部們必須打完三劑疫苗。

對此網紅護理師喬喬張喬瑜忍不住在臉書開酸「媽祖遶境不用停。學生確診全校停課」，後面還tag「你家陳時中、佛系防疫」，大酸中央政策矛盾。

不少網友也加碼諷刺：「橫批：年底選舉」、「擺明要搞台中啦」、「媽祖遶境叫正常生活，學生停課就是積極防疫，呵呵」、「說穿了就是選票考量」、「就是怕得罪宗教選票啊，誰叫學生大部份沒選票」、「我佛慈悲，不會擴散」、「媽祖不能惹學生歸他管」。