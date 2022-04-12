潘文忠臉書封面寫著大大的「教育，要陪每一個台灣小孩安心長大」，如今停課標準鬆綁，遭家長諷刺要小孩如何安心長大。(圖／潘文忠臉書)

台灣本土疫情自3月底來開始爆發，今天(12日)更是一舉突破500例，為配合政府喊出的「新台灣模式」，教育部宣布鬆綁停課標準，引發家長反彈，有家長忍不住留言，跑去看教育部長潘文忠的臉書封面上寫的15字，就忍不住笑了。

教育部今天(12日)由部長潘文忠正式宣布鬆綁停課標準，高中(含)以下的學校，由原本的2班出現確診即全校停課，放寬為三分之一班級以上或超過10個班級有學生、教職員遭列為個案或密切交觸者，停課10天。

標準公布後引發家長一片罵聲，其中國小學童的家長最為不滿，認為大人打完疫苗可以分流、居家辦公，12歲以下不但沒疫苗可打，如今鬆綁標準根本是增加染疫風險去教室上課，質疑雙標。

有家長去潘文忠臉書抗議，結果看到潘的臉書封面照片上，寫著大大的15字「教育，要陪每一個台灣小孩安心長大」，自己實在忍不住笑了，不少人也嘲諷：「這種防疫標準還要小孩安心長大」、「爆越多放越寬」、「小學生沒選票啊」、「部長應該沒有國小孩子吧」、「真的很失望，我們政府這樣對待沒有打疫苗的國小生」、「笑著笑著就哭了」、「都不會良心不安嗎」。