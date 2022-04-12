台灣本土疫情持續延燒，已超過200多所學校淪陷停課，為了配合蔡政府讓人摸不著頭緒的「新台灣模式」，教育部長潘文忠今天宣布鬆綁停課標準，表示超過1/3班級確診，才會停課，引來一片罵聲，憤怒家長灌爆教育部臉書，大罵別人孩子死不完。

教育部今天(12日)由部長潘文忠正式宣布鬆綁停課標準，高中(含)以下的學校，由原本的2班出現確診即全校停課，放寬為三分之一班級以上或超過10個班級有學生、教職員遭列為個案或密切交觸者，停課10天。

不少家長看到政策後傻眼，到教育部臉書留言大罵：「現在是別人家孩子死不完嗎」、「國小以下根本沒打疫苗耶」、「還要1/3才能停課，我們小孩就不是小孩？」、「國小沒疫苗打，還要1/3才能停課，都不怕他們確診就對了」、「教育部實施前先聽家長心聲很難嗎」、「希望你們官員也都要一樣的標準，確診後就不要叫」、「打疫苗的大人分流上班，沒打疫苗的小孩竟然是擠在教室上課」、「沒辦法，12歲沒選票」、「然後游泳課也不禁止，教育部真的很棒」。

教育部指出，校園內出現確診者足跡，若是個案授課、修課情況，先暫停實體課程1至3天，等待疫調結果出爐，若有密切接觸者，暫停實體課程至篩檢結果出來，反之則可立刻恢復上課；若為個案接觸人員，則是居家隔離病篩檢，反之也立刻恢復實體課程。