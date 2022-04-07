【全程影音】王美花指電費太便宜暗示六月漲價？ 國民黨團：錯誤能源政策 全民買單？｜中時新聞網

經濟部長王美花昨說，台灣並不缺電，但家戶用電要節電，因為電價太便宜了。對此，國民黨團質疑，王美花不敢承認台灣有缺電危機，要國人以節電、電價太便宜的說法，做為未來調漲電價做準備？黨團主張凍漲民生電價，產業用電價格則依產業成本和市場機制計算，以利照顧廣大勞工和受薪階級的用電權益。

國民黨團總召曾銘宗表示，王美花拋出「電價太便宜」的說法，研判是在測風向、帶風向，等於預告將要漲電價。他說，蔡政府2025非核家園能源政策，其中，再生能源在2025年已經無法達到20％的發電占比，確定跳票，可能引發缺電危機。

曾銘宗說，假設燃氣、燃煤、核能與再生能源分配比不變的話，目前每度電發電成本為2.01元，到了2025年廢掉核能的每度電發電成本2.44元，電價將成長21.4％，可預見電價將大幅上漲。

曾銘宗指出，到了2030年甲烷排放將減少30％，屆時天然氣價格將飆漲；事實上，現在天然氣價格已經大幅上漲，蔡政府非核家園的天然氣占比高達50％，天然氣價格又大幅飆漲，屆時台灣電價又該如何反應？

經濟委員會召委、立委謝衣鳯說，根據台電資產負債表和損益表發現，台電今年1、2月的業績與去年同期相比，稅前虧損105億元，全年度預估虧損將達630億元，與去年同期相比較支出非常之高；台電的資產減掉負債後，資產淨值3437億元，若扣掉核四廠帳面價值2825億元，台電目前資產淨值612億元。

謝衣鳯直指，若根據今年預估台電將虧630億元來看，扣除台電目前資產淨值後，勢必面臨破產，電價是否必須調漲？但3月29日電價審議委員會卻以烏俄戰爭的情況不明為由，暫不調漲電價，只是不想讓民眾一下子有強烈的感受，利用6月實施夏季電價時再調漲電價。

國民黨立委賴士葆批評，中油和台電都持續在虧損，面臨破產危機，政府不斷用老百姓的稅金在補貼，財政部長蘇建榮在立院答詢時也曾說，扣除中油台電，政府相關性的補貼政策已經高達120億元以上，這都是全民買單，根本就是「劫貧濟富」。