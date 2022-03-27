氣象局長鄭明典今日稍早於臉書貼文指出，平流層暖變北極上空平流層氣溫急速上升，代表高層極渦消散，可能影響對流層天氣，這種現象稱為平流層暖變，通常發生在冬季，這次有點意外。專家表示，該現象發生在春季確實較少，以現在季節來看，北緯30度以北地區確實可能出現極端高低溫的天氣事件，台灣不必過於擔心。

台灣永續環境工程顧問公司總監賈新興表示，平流層突然變暖的現象發生在離地表10到50公里左右的高空，一般來說平流層在冬天比較容易出現平流層突然增暖，但不是每年都會發生，以北半球10年平均統計來看，10年中平均5到6個冬季會出現，也就是2年左右可能出現一次，最近一次出現的時間在2021年9到10月左右。

賈新興指出，平流層增暖雖然發生在高空大氣中，但經過1到2周後會影響到最容易出現天氣系統的對流層，一段時間後會造成高空噴射氣流蛇行(高低)擺盪，當出現蛇行擺盪，位於高點極限地區確實會出現高溫、炎熱、穩定的天氣，但在最低點的槽線位置反而也容易出現寒冷低溫的下雪天氣。

賈新興說，平流層突然增溫不需要特別緊張，因為以前也都出現過，出現時間約每年10月到隔年2到3月，也就是冬季比較可能出現，而以現在的季節來看，容易影響的地方為北緯30度以北地方，但要端看槽極系統而定。

以台灣來看，從天氣預報觀察未來10天，目前台灣北方並沒有特別強的冷空氣會影響我們，但4月1日和4月2日東北季風確實有機會增強並影響我們。