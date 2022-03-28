鋒面對流雲帶今清晨持續移入帶來顯著降雨，氣象達人彭啟明表示，雨勢預計明天趨緩，溫度回溫，接著周三下半天鋒面接近北台灣轉雨，冷空氣再增強，溫度下滑至15-16度，空曠地區探12度，一路冷到周日，且周六還有波鋒面接近，周六、日，也就是清明連假前兩天全台都有顯著降雨，等於雨將從周三起連炸5天。

彭啟明在臉書表示，今天鋒面對流雲帶一波波移入台灣上空，有時候有幾個小時空檔，接續又有較大雨勢，嘉義以北都有顯著降雨。預計不穩定的天氣在周二（29日）稍微趨緩，周二下半天到周三（29至30日），有段雨勢較小的空檔；氣溫部分，周二到周三東北風減弱，溫度稍回溫，北部氣溫從15-16度回升到21-26度。

彭啟明表示，下一波變天時間點在周三（30日）下半天，又有波鋒面接近，北台灣轉雨，隨後冷空氣再增強，溫度下滑，北部氣溫在下探15-16度，空曠地區12-14度，預期這波冷空氣持續到周日，比較關鍵的變化是周六又有第二波鋒面接近，周六、日（4月2至3日）全台都有顯著降雨，所以清明4天連假天氣前兩天濕涼有雨，特別是北部、東半部更顯著，清明連假後兩天，也就是下周一、二（4月4、5日）天氣好轉，北部、東部陰沉偶陣雨，中南部較為穩定。

彭啟明表示，3月中上旬台灣的天氣顯著偏暖，隨後上周又被打回春天的原形，很有清明時節雨紛紛的味道，目前看來如預期的連續下雨達10到14天，下一波回暖穩定的時間點，可能要落在4月上旬，清明過後會有一段回暖晴朗穩定的好天氣。