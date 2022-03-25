周末西半部有較大雨勢，氣溫起伏變化大。（圖／中央氣象局提供）

今天各地天氣好轉，明（26日）白天高溫更高達30度以上，不過好天氣時間短暫，明天傍晚到下周日（27日）受鋒面影響，全台各地皆會下起陣雨或雷雨，入夜低溫剩18度。氣象達人彭啟明表示，下周日、一（27日、28日）有直逼大陸冷氣團等級的冷空氣接近，部分地區低溫下探12度，且受華南雲雨帶影響，各地還是容易有雨的天氣。

中央氣象局表示，明天白天鋒面接近，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部地區及東部山區也逐漸出現局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣；傍晚起至下周日鋒面通過，各地皆會出現陣雨或雷雨，西半部地區亦有局部大雨發生機率。

溫度方面，明天白天未下雨之前各地偏暖熱，高溫約29、30度，其中嘉義以南及東南部地區高溫達32、33度，台東有焚風發生的機率，局部地區高溫達35度以上；傍晚起受東北季風影響，中部以北及東北部地區天氣轉涼，入夜後低溫約18至21度，其他地區低溫約22至24度。

氣象達人彭啟明於臉書粉專發文指出，東北季風增強使溫度快速下滑，尤其下周日、一又有直逼大陸冷氣團等級的冷空氣接近，預測北部地區低溫下探14至15度，空曠地區低溫更可能跌到12至14度。

彭啟明提到，明晚鋒面逐漸接近北台灣，由北往南將陸續降雨，有較大雨勢發生機率，且不排除有雷陣雨出現；下周一、二鋒面通過後，華南雲雨帶接續影響，各地還是容易有雨的天氣，預測要到下周三、四降雨才會趨緩。