日前日本福島縣發生規模7.4強震，1列東北新幹線出軌，車上78人卻無人受傷，日媒報導可能是因為新幹線「列車緊急停車」、「L型列車導引裝置」等奏效。台灣同樣也地震頻繁，立委要求台鐵增設ATC（自動控制系統），交通部長王國材則表示「全力支持」。

立法委員李昆澤今（28）日在立法院交通委員會表示，地震時若震度達到4級以上，高鐵就會啟動ATC，讓列車提前煞車，確認安全後會先以限速方式行駛，再逐漸提高到正常速度。台鐵是與交通部中央氣象局合作建置強震觀測站及地震速報系統，偵測到震度3級以上有速限，5級以上停駛，但都是通知駕駛人工處理，沒有ATC，建議交通部強化掌握各項交通系統周邊地質、系統整合及增設台鐵相關智慧化系統等。王國材表示，台鐵自動化不足，交通部將全力支持台鐵推動列車ATC。

王國材在媒體聯訪時被問到未來是否會比照高鐵自動控制系統（ATC）來做自動煞車，他表示，台鐵的確自動化不足，像是過去落石下來，沒有辦法自動煞車；現在智慧化直接對車子下指令而不是對人，例如落石下來，直接對車子煞車。智慧化是必走的路，台鐵太多事項在改革，這部分交通部會全力支持，包括行控中心強化，包括ATC，我也希望台鐵提出計畫，交通部會支持。