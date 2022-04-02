太魯閣列車事故一週年，前交通部長林佳龍今赴忠烈祠祭拜事故身亡的袁淳修、江沛峰；林佳龍表示，改革台鐵的確不能讓政治凌駕專業。這條路，儘管再難，都沒有回頭路，必須堅定台鐵革新方向，不再讓無辜者犧牲。

林佳龍今在臉書指出，今天是太魯閣列車事故一週年，共同走過永遠不該忘記的台灣重大公安災難。

他說，在往前走的每一步，必須持續堅定台鐵革新的方向，堅定對生命的重視，不再讓無辜性命平白犧牲。

他認為，一個疏忽或得過且過的態度，就可能毀人一生，讓無數家庭破碎，造成無法彌補的傷害。

他說，不管是公共交通運輸，或者重大工程，安全，是最首要的工作，也是最上位的責任，是時刻不可怠慢的管理程序，台鐵除了要守護乘客，也要守護台鐵人。任何工地文化，都應該落實安全至上的標準作業，而不是在告示版上的標語。

他說，太魯閣列車事故，帶走了49條人命，造成213人輕重傷。一年過去，罹難者的親人仍無法走出親人驟逝的痛楚，傷者也仍在進行身體及心理的復健。其中還有兩位台鐵司機員袁淳修、助理司機員江沛峰，也在這場意外殉職。

他表示，分別到台中、新北的忠烈祠，祭拜殉職的淳修及沛峰。也對祂們說了一些話，相信祂們在天有靈，能聽得見我的祈禱，守護台鐵安全。

他強調，改革台鐵如果不能痛定思痛，破釜沉舟，那麼台鐵的改革，終將無法完全，這是必須要持續反省，團結一心的功課。

他說，希望任何行政都能秉持「以人為本」的精神出發，尤其是攸關安全的工作，在任何環節都不該有「輕忽」、「隨便」、「怠慢」、「僥倖」的心態。不只台鐵，台灣工地文化的養成，都該以最高標準，嚴謹的態度建立機制，訓練作業人員的素質與專業。

他強調，而唯有對生命至高無上的尊重與重視才能避免憾事一再在不同的場景發生。真心期盼，每一個人，都從自己做起。

他說，今天他分別到台中、新北的忠烈祠，祭拜殉職的淳修及沛峰。也對祂們說了一些話，相信祂們在天有靈，能聽得見他的祈禱，守護台鐵安全。