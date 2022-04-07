據微信公號「上海發佈」消息，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理孫春蘭4月5日至6日在上海調研指導疫情防控工作，出席座談會、調度會並實地察看港口疫情防控和航運運行、方艙醫院建設使用等情況。孫春蘭指出要按照黨中央、國務院決策部署，以更快的速度、更硬的舉措、更實的作風，不折不扣落實已部署的各項疫情防控舉措，全力守護市民群眾安康，確保城市核心功能正常運轉。

孫春蘭在相關座談會、調度會上指出，當前上海疫情防控形勢嚴峻複雜，做好各項防控工作刻不容緩。要有序推進新一輪全員核酸檢測工作，優化單管混管配比，加快混管追陽速度，提升核酸檢測品質和效率，真正實現風險人員早發現、早管控，並進一步加快方艙醫院和集中隔離點建設，快速轉運感染者和密接者。

此外，還要求完善數據統計分析，強化隔離收治資源的統籌調配和精準匹配，持續抓好醫療救治工作，堅持中西醫結合、分類施治，持續提升診療水準。

孫春蘭指出，上海承載著聯通國內國際兩個市場的重要功能，要統籌疫情防控和經濟運行，保障經濟、金融、貿易、航運中心核心功能穩定運轉；統一疫情防控標準，實施綠碼和證件通用互認，切實疏通上海周邊省市縣物流節點，確保物流運輸安全通暢快捷。

因此，她要求相關單位要採取有力舉措，縮短中間環節，提高便利化水準，提升進出口全流程效率，切實保障供應鏈產業鏈穩定暢通。