鋒面今天接近台灣，各地都有短暫陣雨，氣象達人彭啟明在臉書表示，今天到周四全台有雨，雨勢集中在中部以北，北台灣降溫，特別是周三鋒面通過時有較大雨勢，同時周三清晨是最冷時刻，北台灣16度，空曠地區下探13度，周五下半天回暖轉晴後，周六晚下波鋒面接近，雨勢可能較大，全台都有機會，將持續到下周二，兩波鋒面來襲可能10天都是容易有雨的天氣。

彭啟明今早在臉書表示，鋒面雲系接近加上東北風南下，今天到周四（24日）都是有雨降溫的情景，周三（23日）清晨通過台灣時，中部以北可能陸續有較大雨勢出現，會持續到周三（23日）白天，中南部或東半部也有陣雨或雷雨，氣溫部分，北部今天降溫最明顯，白天約20度，晚上將跌到16至20度，中南部也略降溫2-3度。周三（23日）清晨是最冷時刻，北台灣16度，空曠地區下探13、14度。

彭啟明表示，這波滯留鋒面會南北擺盪，周四（24日）仍持續影響，預計中部及南部山區會有局部較大雨勢發展。周五（25日）開始鋒面北抬，周五下半天到周六（26日）上午有短暫空檔轉晴回溫，是這周天氣最穩定的時候。接著周六晚上第二波鋒面接近，全台有陣雨或雷雨，且雨勢可能較大，全台都有機會，預期降雨會持續到下周二（29日）。

彭啟明表示，超過一周，甚至可能到10天都是容易有雨的天氣，溫度上也配合鋒面及東北風的位置而有波動，這幾波的冷空氣不算強，還不到冷氣團的程度，但仍是有顯著的波動，提醒穿著上要適時調整。