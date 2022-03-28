大甲鎮瀾宮長年來香火鼎盛，信眾絡繹不絕前往參拜。(陳世宗攝)

「有海水的地方就有華人、有華人的地方就有媽祖廟」！1年1度大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜南下遶境進香活動，將在國曆4月8日深夜11點起駕；沿途經過台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，其中，有5天3夜經過彰化縣，媽祖鑾轎待在彰化的天數最多、時間最久。鎮瀾宮強調，大甲媽祖9天8夜遶境的直播，可以在大甲鎮瀾宮粉絲團跟YT頻道上觀看。

鎮瀾宮執事人員說，4月8日深夜子時鑾轎起駕，9日白天到晚上一整天都在彰化市，9日晚駐駕彰化市南瑤宮，深夜起駕往南，10日清晨從南彰化鄉鎮離開進入雲林縣，11日、12日、13日遶境雲林縣、嘉義縣再折返回鑾。

14日回到南彰化鄉鎮，14日晚駐駕北斗鎮奠安宮，15日晚駐駕彰化市天后宮，15日深夜起駕回鑾，清晨時段越過大肚溪進入台中市海線清水區，在台中遶境2天（16日、17日）於活動第9天17日回鑾安座鎮瀾宮。

鎮瀾宮強調，大甲媽祖9天8夜遶境的直播，可以在大甲鎮瀾宮粉絲團跟YT頻道上觀看，廟方沒有提供其他平台使用。